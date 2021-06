Eurocopa é aberta com boa vitória da Itália em Roma

Euforia em Roma. A seleção italiana abriu a edição comemorativa de 60 anos da Eurocopa, adiada em um ano, com uma vitória por 3 a 0 sobre a Turquia, no Estádio Olímpico, na tarde desta sexta-feira, 11, em jogo válido pelo grupo. Pouco mais de 12.000 torcedores acompanharam a bela cerimônia de abertura na Cidade Eterna e com os gols de Merih Demiral (contra), Ciro Immobile, e Lorenzo Insigne.

Antes da bola rolar, uma festa repleta de fogos de artifício e efeitos visuais, além de shows de Andrea Bocelli, Martin Garrix, Bono e The Edge, começaram a levantar o público. A execução do hino nacional italiano, como sempre cantado com entusiasmo pelos jogadores, foi outro momento de emoção no inícuo da competição.

1/14 Festa de abertura da Eurocopa no Estádio Olímpico de Roma (Ali Balikci/Getty Images) 2/14 Turco Merih Demiral marcou, contra, o primeiro gol da Euro 2021 (Mike Hewitt/Getty Images) 3/14 Lorenzo Insigne durante a partida entre Itália e Turquia (Valerio Pennicino/Getty Images) 4/14 Ciro Immobile reclama com o árbitro Danny Makkelie em Roma (lberto Lingria/Getty Images) 5/14 Itália x Turquia na abertura da Eurocopa de 2021 (Chris Ricco/Getty Images) 6/14 Itália e Turquia na abertura da Eurocopa (Ahmet Izgi/Getty Images) 7/14 Itália e Turquia abrem a Eurocopa de 2021, em Roma (Matthias Balk/Getty Images) 8/14 Ciro Immobile comemora o segundo gol da Itália contra a Turquia, em Roma (Mike Hewitt/Getty Images) 9/14 Andrea Bocelli cantou 'Nessun dorma' na abertura da Eurocopa, em Roma (Claudio Villa/Getty Images) 10/14 Torcedor com a camisa de Roberto Baggio na fan fest em Roma (Steven Paston/Getty Images) 11/14 Grupo de turcos passeia pelo Coliseu antes da abertura da Euro, em Roma (Matthias Balk//Getty Images) 12/14 Vista geral da Piazza del Popolo, em Roma (Giampiero Sposito/Getty Images) 13/14 Estádio Olímpico de Roma (Chris Ricco/Getty Images) 14/14 A prefeita de Roma, Virginia Raggi, com a taça da Eurocopa (Paolo Bruno/Getty Images)

Assim que o árbitro holandês Danny Makkelie autorizou o início da competição, o jogo já começou a tomar os rumos esperados. Invicta há 28 jogos, a seleção italiana, empurrada pelos seus torcedores, dominou as ações com a bola e chegou perto do gol. A Turquia, por outro lado, jogou com linhas de marcação baixas, aguardando contra-ataques ou bola paradas para assustar o goleiro italiano Gianluigi Donnaruma, o que não aconteceu. O primeiro tempo terminou em um empate sem gols.

Para a segunda etapa, o treinador turco Senol Gunes voltou com mais um atacante, Under no lugar de Yazici. No duelo tático, Roberto Mancini trocou o ala Florenzi pelo lateral Di Lorenzo, visando equilibrar o time. Com apenas oito minutos jogados do segundo tempo, a Itália chegou pelo lado direito e Berardi cruzou em meia altura. Demiral, contra, marcou, para, assim, a Azzurra abrir o placar.

Após o gol da Itália, a Turquia se desequilibrou psicologicamente e, naturalmente, abriu espaços na defesa ao sair pro jogo. Com isso, aos 21 minutos, o artilheiro Ciro Immobile aproveitou rebote do goleiro turco Çakir e concluiu, para ampliar. Pouco depois, o time italiano recuperou a bola no campo de ataque e Immobile deixou Insigne em boas condições. O camisa 10 precisou apenas de um toque para marcar um bonito gol, o de 3 a 0.

Com isso, a Itália larga na frente do grupo A. Já a Turquia, viu a situação da classificação ficando mais complicada. A seleção italiana volta a campo na próxima quarta-feira, 16, contra a Suíça e a seleção turca, no mesmo dia, encara País de Gales.

A edição comemorativa de 60 anos será jogada em 11 estádios de países diferentes, com final marcada para Wembley, em Londres, na Inglaterra, em 11 de julho.