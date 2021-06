Itália deslancha na prorrogação, vence a Áustria e avança na Eurocopa

Foi mais sofrido do que o imaginado, mas a Itália confirmou seu favoritismo e venceu a Áustria por 2 a 1, pelas oitavas da Eurocopa, no estádio de Wembley, em Londres, neste sábado, 26. Os italianos furaram o ferrolho dos austríacos já na prorrogação, com gols de Federico Chiesa e Matteo Pessina, sofreram um tento de Sasa Kalajdzic, mas cravaram uma vaga nas quartas do torneio.

Assine a revista digital no app por apenas R$ 8,90/mês

Agora, a Itália espera o vencedor do duelo entre Bélgica e Portugal, que se enfrentam, em Sevilha, Espanha, nesta sexta-feira, 27, às 16h (de Brasília), para saber quem encara nas quartas da competição, que acontece na próxima sexta-feira, 2, às 16h, em Munique, Alemanha.

A Áustria balançou a rede aos 19 minutos do segundo tempo, mas o gol foi invalido. David Alaba recebeu cruzamento da direita e cabeceou por cima de Gianluigi Donnarumma. A bola encontrou Marko Arnautovic, que, livre na pequena área, mandou por cima do goleiro e marcou de cabeça. O bandeirinha validou o gol, mas o VAR, após checagem, anulou o tento por impedimento do atacante austríaco.

A Itália abriu o placar já aos 4 minutos do primeiro tempo da prorrogação. Leonardo Spinazzola encontrou Federico Chiesa livre na área pelo lado direito. O atacante dominou sem jeito, mas conseguiu driblar Konrad Laimer e chutou cruzado para marcar.

Continua após a publicidade

Ainda na primeira etapa da prorrogação, a Itália ampliou, aos 14 minutos. O zagueiro Francesco Acerbi recebeu na área, caiu ao dominar, mas conseguiu deixar a bola para Matteo Pessina. O meia se livrou da marcação e mandou uma bomba para marcar o segundo dos italianos.

Na etapa final do tempo extra, aos 8 minutos, a Áustria diminiu. Louis Schaub cobrou escanteio fechado e Sasa Kalajdzic desviou de cabeça na primeira trave para balançar a rede.

👀 Italy are unbeaten in their last 13 matches against Austria, dating back to 1960… #EURO2020 pic.twitter.com/DgIAc8TYJw — UEFA EURO 2020 (@EURO2020) June 26, 2021