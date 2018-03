Islândia lança camisas para a Copa do Mundo de 2018

A seleção da Islândia, estreante em Copas do Mundo e que promete ser uma das sensações do torneio na Rússia, divulgou nesta quinta-feira as suas camisas para o evento. Os uniformes se destacam pelas cores vibrantes nas mangas das camisas: a primeira é a tradicional azul, a segunda é branca e a terceira é vermelha.

Segundo a marca Errea, fornecedora de material esportivo do time, os uniformes exaltam as “belezas naturais do país.” Como inspiração, foram utilizados os elementos da natureza: branco para o gelo, o vermelho para a lava dos vulcões e o azul para as águas.