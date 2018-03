Islândia anuncia boicote diplomático à Copa da Rússia

A Islândia anunciou nesta segunda-feira um boicote diplomático à Rússia durante a Copa do Mundo, entre 14 de junho e 15 de julho – em apoio ao Reino Unido, que também não enviará oficiais ao país em meio ao esfriamento das relações bilaterais. O que motivou a disputa foi o chamado caso Skripal, em que o agente-duplo russo, Serguei Skripal, e sua filha Yulia sofreram um ataque químico na cidade britânica de Salisbury, no incio de março. Os ingleses acusaram os russos do ataque.

“Entre as medidas tomadas pela Islândia está o adiamento temporário de todo diálogo bilateral de alto escalão com as autoridades russas. Consequentemente, as autoridades islandesas não assistirão à Copa do Mundo da Fifa na Rússia neste verão”, informou o Ministério das Relações Exteriores em comunicado. A seleção, estreante em Mundiais, irá à Rússia normalmente, assim como seus fanáticos torcedores, que já foram a sensação da Euro-2016.

O governo islandês também incentivou Moscou a dar “respostas claras” ao Reino Unido.”O ataque de Salisbury constitui uma violação grave do direito internacional e ameaça a segurança e a paz na Europa”, julgou a diplomacia islandesa.

O boicote acontece após 16 países da União Europeia (UE), além de Estados Unidos, Canadá e Ucrânia, anunciarem a expulsão de mais de uma centena de diplomatas russos de seus territórios. “Todos os aliados e parceiros mais próximos da Islândia decidiram adotar medidas contra a Rússia como resposta ao ataque de Salisbury”, revelou o comunicado.