Ironia sobre Covid, ‘parças’ e festa cheia: como foi o Réveillon de Neymar

Poucos assuntos deram tanto o que falar nos últimos dias quanto a festa de Réveillon de Neymar em sua mansão em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. Horas antes da virada para 2021, o atacante do Paris Saint-Germain e da seleção brasileira postou vídeos do local e ironizou as notícias sobre o número de convidados e as críticas que recebeu por promover uma aglomeração em meio à pandemia do novo coronavírus. Depois, já na madrugada desta segunda-feira, 1º, caiu na farra com um figurino bastante ousado e imagens do evento ganharam a internet.

Na véspera da festa, o jogador, que testou positivo para a Covid-19 em setembro, exibiu nos stories de seu Instagram imagens do que chamou de seu “quinquagésimo teste”. Horas depois, exibiu a mesa de jantar e afirmou que passaria a noite apenas com alguns familiares e amigos – e não 500 pessoas, como chegou a ser divulgado pelo jornal O Globo –, todos devidamente testados, segundo o esportista.

“Decoração maravilhosa, jantarzinho de casa com distanciamento social entre uma cadeira e outra… E não é para 500 pessoas, tá?”, ironizou o atacante. “Todos aqui para sermos felizes, depois de um longo e difícil ano! Nós merecemos sim celebrar as nossas vidas! Momentos únicos ficarão eternos em nossas memórias!”, escreveu.

Neymar ainda deu esse recado: "Não é para 500 pessoas, tá?" 👀 pic.twitter.com/eFcCXa84jc — BMFC (@brasilmundialfc) December 31, 2020

Em seguida, Neymar voltou às redes sociais para mostrar fotos da noitada ao lado de amigos e familiares, incluindo seu pai, Neymar dos Santos, seu filho, Davi Lucca, e a mãe do garoto, Carol Dantas. O jogador vestia jaqueta, calça e óculos prateados, sem camisa por baixo, além de um chapéu. Ao cair da madrugada, o próprio jogador além de convidados passaram a divulgar imagens do evento, negando os rumores de que celulares estariam proibidos.

Outras fotos da festa, em que se podia notar um número grande de convidados, foram postadas nas redes sociais. De acordo com o diário Extra, Neymar organizou uma festa paralela, na mansão ao lado, alugada por ele, que exigia dos convidados uma pulseira amarela.