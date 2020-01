Irmãos se destacam na Copinha e sonham repetir sucesso de gêmeos da bola

Além de principal celeiro de jovens craques do Brasil, a Copa São Paulo de Futebol Júnior também é um terreno fértil para histórias curiosas. A edição de 2020, por exemplo, tem 11 atletas (um time inteiro!) batizados com o nome do ex-jogador argentino Riquelme (e derivados, como Rykelmo), em homenagem ao ex-craque do Boca Juniors. Outro fato inusitado é a presença de irmãos gêmeos, Gabriel e Rafael Góes, que estão classificados à segunda fase jogando por clubes diferentes.

Nascidos em Recife em 8 de maio de 2001, Gabriel e Rafael se mudaram com a família para a capital paulista aos seis anos. Ambos têm contrato profissional com o Flamengo de Guarulhos desde 2019, mas Gabriel, que atua como segundo volante, está emprestado ao sub-20 do Palmeiras até o meio deste ano.

“A experiência na Copinha está sendo um sonho, ainda mais vestindo a camisa do Palmeiras”, contou Gabriel, que atuou como titular na segunda partida e entrou no segundo tempo da terceira. Com duas vitórias e uma derrota para a Ferroviária, o clube alviverde se classificou em segundo no Grupo 17 e enfrentará o Sertãozinho na segunda fase.

Já Rafael vem atuando como zagueiro pelo Flamengo de Guarulhos e tem Thiago Silva como inspiração para se tornar um atleta de elite. “O momento mais marcante foi a estreia, ao ver todos os meus familiares e amigos na arquibancada me assistindo.” Ele marcou um gol na segunda partida, uma goleada por 5 a 0 sobre o América-RJ.

A semelhança já trouxe benefícios à dupla, em uma traquinagem na adolescência. “Já fomos confundidos várias vezes e uma vez, num campeonato de futsal, eu estava suspenso e o Rafael não podia ir ao jogo. Acabei pegando o RG dele e jogando”, divertiu-se Gabriel.

O Flamengo-SP joga nesta quinta-feira, 9, contra o vizinho Guarulhos e, caso confirme o primeiro lugar no Grupo 30, pode encontrar o Palmeiras apenas nume eventual semifinal. “Enfrentar meu irmão na Copinha seria uma experiência engraçada e única, mas dentro do campo seria cada um por si”, garantiu Gabriel.

A história do futebol registra alguns casos de irmãos gêmeos que conseguiram atuar em alto nível. Na década de 90, Ronald e Frank De Boer, que dividiram vestiário por Ajax, Barcelona e seleção holandesa, e Gustavo e Guillermo Schelotto, do Boca Juniors, foram casos marcantes. Os laterais Rafael e Fábio, que passaram pelo Manchester United, são os gêmeos mais recordados entre os brasileiros. Atualmente, os paraguaios Óscar e Ángel Romero (ex-Corinthians) defendem as cores do San Lorenzo. Relembre outros casos na galeria abaixo: