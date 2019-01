Irmão de Paquetá é contratado pelo time de Berlusconi na Itália

Matheus Paquetá, irmão do meia Lucas Paquetá, foi anunciado pelo Monza, time da terceira divisão italiana e presidido por Silvio Berlusconi, ex-primeiro ministro da Itália e antigo dono do Milan. O atacante de 23 anos foi contratado por empréstimo de seis meses.

O jogador, que pertence ao Tombense (MG), passou por um período de testes no Monza no início do ano e se tornou o 11º reforço do clube para a temporada. O Monza foi comprado por Berlusconi em setembro do ano passado e é o 12ª colocado dos 20 times no grupo B da Lega Pro, a terceira divisão do futebol italiano.

(Com Agência Ansa)