Irmão de Messi é condenado a dois anos de prisão por posse ilegal de arma

Matias Messi, irmão do atacante Lionel Messi, do Barcelona, foi condenado a dois anos de prisão nesta quinta-feira por posse ilegal de arma, mas conseguiu reverter a pena para trabalhos comunitários.

O jornal La Capital, da cidade de Rosario, na Argentina, informou que o acordo se deu junto aos promotores que estavam à frente do caso. A arma foi encontrada no final do ano passado dentro do barca de Matias. Na ocasião ele havia se envolvido em um acidente no Rio Paraná. A embarcação tinha manchas de sangue e Matias teve a mandíbula fraturada, além de ferimentos leves.

O irmão de Messi passou pelo hospital em Santa Fé, na Argentina, foi preso preventivamente e depois aguardou o julgamento em liberdade. O advogado de Matias justificou que seu cliente bateu o barco após passar por um banco de areia e que a arma não era dele.