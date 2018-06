SOCHI – A seleção brasileira realizou na manhã desta terça-feira seu primeiro treinamento na Rússia, no complexo esportivo anexo ao hotel do time, na cidade de Sochi, no sul do país. A atividade foi aberta ao público, por exigência da Fifa – deve ser o único em todo a Copa do Mundo – e cerca de 4.000 torcedores prestigiaram o trabalho de Tite e seus comandados.

O único desfalque do treino foi o volante Fred, do Manchester United, que segue se recuperando de lesão no tornozelo. Ele realizou trabalho de fisioterapia em um campo ao lado do principal, mas rapidamente voltou ao hotel.

Diante de um forte calor, os torcedores gritaram o nome dos atletas, com destaque para Neymar, Marcelo, Thiago Silva e Paulinho. O “Canarinho Pistola”, mascote da seleção, também fez sucesso com os fãs russos. O treino foi leve, com troca de passes e alguns exercícios de finalização.

Também houve tempo para brincadeira: Philippe Coutinho, que completou 26 anos nesta terça, e Fagner, que fez 29 no dia anterior, levaram o tradicional banho de ovos e farinha dos companheiros. Um torcedor chegou a invadir o campo, mas foi logo contido por um segurança.

Após a atividade, alguns atletas pararam para tirar fotos com os torcedores. Sochi, conhecida como uma “cidade-resort” muito frequentada por turistas no verão, será o quartel-general da seleção na primeira fase do Mundial. Na sexta-feira à noite o time viaja para Rostov, onde no domingo estreia na Copa diante da Suíça.