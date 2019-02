Internacional vence Brasil de Pelotas e encerra jejum no Campeonato Gaúcho

O Internacional voltou a vencer no Campeonato Gaúcho. Pressionado após três tropeços consecutivos, o time sofreu, mas conseguiu deixar para trás o clima de crise ao derrotar o Brasil de Pelotas por 1 a 0, no Beira-Rio, em duelo válido pela quinta rodada.

O triunfo desta segunda-feira, 4, levou o Inter aos sete pontos, em quinto lugar no Gaúcho e dentro da zona de classificação às quartas de final. Já o Brasil está na zona de rebaixamento, na 11ª e penúltima posição, com apenas três pontos.

Precisando da vitória para afastar a crise, o Inter adotou postura bem agressiva desde os minutos iniciais do duelo no Beira-Rio, atuando no campo de ataque com praticamente todos os seus jogadores de linha e com D’Alessandro tendo bastante liberdade na criação das jogadas. Assim, o time teve chances em sequência, algumas delas com Tréllez, que parou no goleiro Carlos Eduardo. Além disso, o time teve um gol anulado. D’Alessandro acertou a trave e Rodrigo Moledo completou para o gol na sequência, mas estava impedido.

Só que a passagem do tempo e a falta de gols pareceu enervar os jogadores do Inter, pressionados pelo momento ruim do time. E, assim, mesmo praticamente apenas se defendendo, o Brasil conseguiu levar o placar de 0 a 0 para o intervalo.

Se a pressão do Inter não surtiu muito feito na etapa inicial, a situação pareceu piorar no segundo tempo, quando o Brasil se arriscou mais no ataque. Aos 12 minutos, porém, o time da casa deu um grande susto no torcedor. Bruno tentou cortar um cruzamento, mas acertou o travessão enquanto Marcelo Lomba fazia apenas golpe de vista.

No ataque, o Inter tinha dificuldades para encontrar espaços na defesa do Brasil, deixando o clima tenso no Beira-Rio. Mas o alívio veio aos 30 minutos. D’Alessandro acertou a barreira em cobrança de falta, Dourado chutou, Carlos Eduardo rebateu e Moledo completou para as redes, dessa vez podendo comemorar o seu gol, já que o da etapa inicial havia sido anulado.

Aliviado após a suada vitória, o Inter voltará a jogar no domingo, quando vai visitar o Juventude, no Alfredo Jaconi, pela sexta rodada do Gaúcho.