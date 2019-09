Internacional decide Copa do Brasil em casa

A CBF realizou o sorteio dos mandos de campo da final da Copa do Brasil, entre Athletico-PR e Internacional, na tarde desta quinta-feira, 5. O segundo jogo da disputa será realizado na casa do Inter, no estádio Beira-Rio, em Porto Alegre.

Sendo assim, o primeiro duelo, na próxima quarta-feira, acontecerá na Arena da Baixada, em Curitiba, às 21h30, com mando dos paranaenses. Uma semana depois, no mesmo horário, na capital gaúcha, será jogada a grande decisão.

O campeão da Copa do Brasil receberá 52 milhões de reais como premiação.