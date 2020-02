Internacional decide classificação para Libertadores nesta quarta

O Internacional recebe o Deportes Tolima, da Colômbia, nesta quarta-feira 26, a partir das 21h30 (de Brasília), no Estádio Beira-Rio, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Libertadores. A partida será transmitida pela Globo no Rio Grande do Sul e pelas plataformas digitais da emissora. O canal por assinatura Fox Sports exibe o confronto na TV fechada, pelo canal Fox Sports. Vocë pode acompanhar os lances da partida, minuto a minuto, no site de PLACAR.

O duelo de ida entre as duas equipes terminou 0 a 0, em Ibagué, na Colômbia. O Inter fica com a classificação em caso de vitória simples. Um empate com gols ou derrota, dá a vaga ao Tolima. Se o placar sem gols se repetir, a vaga será decidida nos pênaltis. O classificado fará parte do grupo E da Libertadores, ao lado de Grêmio, Universidad Católica-CHI e América de Cali-COL.

Confira as prováveis escalações das equipes:

Internacional

Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta e Moisés; Musto, Rodrigo Lindoso, Edenílson e Boschilia; D’Alessandro e Paolo Guerrero. Técnico: Eduardo Coudet

Tolima-COL

Montero; Castrillón, Moya, Julián Quiñones e Banguero; Robles, Gordillo, Albornoz, Campaz, e Estupiñán; Francisco Rodríguez. Técnico: Hernan Torres