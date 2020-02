Inter e Milan se enfrentam no Italiano; relembre jogos históricos do duelo

A Inter de Milão enfrenta o Milan neste domingo, a partir das 16h45 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, em jogo válido pela 23ª rodada do Campeonato Italiano. O clássico será transmitido no Brasil com exclusividade pela plataforma de streaming DAZN.

A rivalidade centenária é uma das mais conhecidas no mundo, com as duas equipes acumulando grandes momentos em sua história. Os times de Milão já foram ambos hegemônicos, e colecionam títulos de todas as competições que disputaram. São 18 troféus do Campeonato Italiano para cada lado, além de oito taças da Liga dos Campeões para o Milan e três para a Inter.

Os multi-campeões, porém, atravessam uma das piores fases de suas existências e não são campeões desde 2011. A Inter, desde o surpreendente título da Champions de 2010 sobre o Barcelona, despencou de rendimento. O Milan conquistou o Italiano de 2011 mas, assim como o rival, decaiu. O momento ruim na última década coincide com o início da dinastia inabalável da Juventus, que vence consecutivamente o título nacional desde 2012.

A Inter de Milão começou um lento processo de recuperação nos últimos anos, que aparenta se consolidar nesta temporada. A equipe do técnico Antonio Conte ocupa a segunda colocação do Italiano, a apenas três pontos da líder Juventus. As contratações dos atacantes Romelu Lukaku, Lautaro Martínez e recentemente do meia Christian Eriksen dão esperanças de um futuro melhor para os nerazurri. O Milan, por outro lado, ainda amarga os resultados de uma crise financeira e de resultados dentro de campo.

Sem jogadores de peso nos últimos anos, a equipe resolveu apostar em um velho conhecido: o sueco Zlatan Ibrahimovic. O centroavante de 38 anos estava trilhando o caminho da aposentadoria no L.A. Galaxy, mas recebeu o pedido de socorro dos rossoneri e retornou depois de nove anos. Zlatan é um personagem importante do clássico de Milão, pois, assim como Ronaldo Fenômeno, já atuou pelas duas equipes, registrando 88 jogos pela Inter e 61 pelo Milan. Caso marque um gol neste domingo, o sueco entrará no Top 10 de maiores artilheiros do derby, com sete gols marcados.

Clássicos históricos entre Inter de Milão e Milan:

Inter de Milão 1 X 1 Milan – semifinal da Liga dos Campeões 2002/03

A Champions de 2003 foi a mais italiana da história e proporcionou o provável mais importante derby de Milão. Os rossoneri conquistaram a classificação para a finalíssima depois de eliminar a Inter de Milão pelo critério de desempate, após empatar em casa em 0 a 0 e fora em 1 a 1. Na final, o clube coroou o ano com uma vitória dramática, nos pênaltis, sobre a também rival Juventus.

Inter 0 x 3 Milan – quartas de final da Champions 2004/05

O Milan novamente levou a melhor sobre os rivais em uma de suas melhores fases, com Kaká, Andriy Schevchenko e uma seleção de craques em seu elenco. No segundo tempo do jogo de volta, quando o Milan vencia por 1 a 0, um gol do argentino Cambiasso foi anulado e os torcedores da Inter começaram a atirar fogos de artifício no campo. O goleiro brasileiro Dida foi atingido e sofreu algumas queimaduras. A partida foi finalizada e o Milan venceu o jogo por 3 a 0, após a Inter ser punida pela Uefa.

Inter de Milão 6 x 5 Milan – Campeonato Italiano 1949

O clássico marcou uma época em que o futebol italiano, assim como todo o país, se recuperava das consequências da Segunda Guerra Mundial. O Milan vencia por 4 a 1, mas a Inter de Enzo Bearzot, ex-meia e futuro técnico da Itália em 1982, conseguiu a virada mais espetacular da história das equipes, batendo o recorde de gols no clássico, que até hoje não foi quebrado.

Milan 6 x 0 Inter de Milão – Campeonato Italiano 2001

O Milan desde o início da década de 90 dominava a Itália e a hegemonia no derby de Milão chegou ao ponto mais alto em 2001. Com show do brasileiro Serginho, que deu três assistências e marcou um gol, o Milan aplicou um sonoro 6 a 0 sobre a Inter de Ronaldo Fenômeno, a maior goleada da história do clássico.