Inter vence o Olimpia no fim e encaminha classificação na Libertadores

O Internacional voltou a vencer na Copa Libertadores. Após tropeçar fora de casa na última rodada, a equipe gaúcha derrotou por 1 a 0 Olimpia nesta quinta-feira, 20, no estádio Manuel Ferreira, em Assunção, com um gol marcado por Yuri Alberto, já aos 37 minutos do segundo tempo. O resultado encaminha a classificação no grupo B.

Com o triunfo, o Inter retoma a liderança de sua chave, com nove pontos, mesmo número do Deportivo Táchira, a quem supera pelo saldo de gols: sete contra um. Always Ready e Olimpia estão com seis pontos, na terceira e quarta colocação, respectivamente.

Na última rodada, marcada para a próxima quarta-feira, 26, com jogos simultâneos às 19h (de Brasília), o Inter receberá o Ready. Para se classificar, sem depender de resultados, bastará a equipe do técnico Miguel Ángel Ramirez um empate. Mesmo em caso de derrota, o saldo de gols do Inter é significativamente superior ao dos bolivianos. No outro duelo, o Olimpia recebe o Táchira.

Durante a partida, as equipes protagonizaram um primeiro tempo burocrático. O Internacional teve mais tempo com a bola, com 72% de posse. Ambos finalizaram seis vezes a gol, mas sem levar maior perigo aos goleiros. A melhor chance dos brasileiros saiu dos pés de Moisés para Thiago Galhardo, enquanto o Olimpia chegou com Iván Torres.

No segundo tempo, cresceu a pressão dos brasileiros após a expulsão do zagueiro Salcedo, que parou uma jogada próxima ao gol com a mão. Cuesta bateu a falta para a bela defesa de Aguilar.

O sonhado gol só saiu aos 37 minutos. Moisés dominou a bola pela esquerda e cruzou na área. A bola foi desviada por Marcos Guilherme e sobrou para Yuri Alberto finalizar. Na comemoração do gol, o atacante tirou a camisa e acabou tomando um cartão amarelo. Curiosamente, o herói do Inter acabou expulso minutos depois, aos 44, ao tomar o segundo amarelo.