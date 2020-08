Inter recebe o Santos; como assistir aos jogos do Campeonato Brasileiro

A segunda rodada do Campeonato Brasileiro será encerrada, a princípio sem adiamentos, na noite desta quinta-feira 13, com a realização de três jogos. O destaque é a partida entre Internacional e Santos, a partir das 19h30 (de Brasília), no estádio Beira-Rio. O confronto será transmitido pelo Esporte Interativo no canal TNT, na TV fechada, e na plataforma EI Plus.

O Inter faz sua estreia em casa tentando manter os 100% de aproveitamento, após vitória por 1 a 0 sobre o Coritiba na primeira rodada. O Santos, por outro lado, tropeçou em casa contra o Red Bull Bragantino na primeira rodada, em empate por 1 a 1, e joga para se recuperar no campeonato e amenizar o clima conturbado dentro do clube.

Sob comando do técnico Eduardo Coudet, o Colorado é um dos candidatos ao título e vai a campo com apenas três desfalques: o lateral Uendel e os meias Nonato e Rodrigo Dourado se recuperam de lesão. Coudet, porém, poderá contar com os meias Thiago Galhardo e Gabriel Boschilia, que não puderam iniciar a partida contra o Coritiba, durante os 90 minutos.

Em crise após atraso de salários, eliminação para a Ponte Preta no Paulistão e demissão precoce do técnico português Jesualdo Ferreira, o Santos não sonha grande no campeonato, mas joga nesta quinta para vencer e tranquilizar os torcedores. O técnico Cuca, em segundo jogo no comando do clube, não terá os atacantes Renyer e Raniel disponíveis para a partida.

Ainda nesta quinta, o São Paulo, que teve sua estreia adiada diante do Goiás devido ao surto de contaminação por coronavírus na equipe goiana, buscará seus primeiros pontos no campeonato diante do Fortaleza, às 19h15, no Morumbi. No Rio, o Vasco também fará sua primeira partida (a estreia diante do Palmeiras foi adiada, devido à presença do rival na decisão do Paulistão), diante do Sport, às 20h.

Como assistir aos jogos desta quinta, 13 de agosto:

19h15

São Paulo x Fortaleza – Premiere

19h30

Internacional x Santos – TNT e EI Plus

20h00

Vasco x Sport – SporTV e Premiere

