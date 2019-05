Inter leva goleada do Napoli e amplia briga por vagas na Liga dos Campeões

Após iniciar, neste domingo, 19, a 37.ª e penúltima rodada do Campeonato Italiano em terceiro lugar e com boas chances de encaminhar sua vaga na próxima edição da Liga dos Campeões, a Inter de Milão foi atropelada pelo Napoli por 4 a 1, fora de casa, e se complicou na tarefa de superar seus dois adversários mais diretos na disputa, Atalanta e Milan.

Com 66 pontos, a equipe não apenas foi ultrapassada pelo Atalanta, que empatou, também neste domingo, com a já campeã Juventus por 1 a 1 em Turim e chegou aos mesmos 66 pontos (mas com vantagem no saldo de gols), como viu seu histórico rival encostar na classificação ao bater o Frosinone por 2 a 0, em casa, e alcançar os 65 pontos.

Com a competição oferecendo quatro vagas no maior torneio de clubes do continente e as duas primeiras posições já garantidas para Juventus (primeiro lugar, com 90 pontos) e Napoli (segundo, agora com 79), restam ainda duas “cadeiras” para quatro clubes, uma vez que a Roma, sexta colocada, com seus 63 pontos, é outra que ainda mantém chances de ficar com o quarto posto.

Na partida de Nápoles, com o volante Allan, recém-convocado para a seleção brasileira por Tite, em campo pelo time da casa, Zielinski abriu o placar aos 16 minutos do primeiro tempo. Mertens e Ruiz (duas vezes) chegaram a ampliar a vantagem napolitana para 4 a 0, até que o argentino Mauro Icardi marcou o gol único da equipe milanesa.

Em Turim, Ilicic abriu o placar para a equipe de Bérgamo aos 33 da etapa inicial. Os visitantes ainda conseguiram manter a vantagem até os 35 do segundo tempo, quando o croata Mandzukic decretou o empate para a octocampeã italiana. Mesmo sem pretensão no campeonato, a equipe de Turim não poupou atletas, contando, inclusive, com a presença do astro português Cristiano Ronaldo. Foi, afinal, a despedida do time do seu torcedor nesta temporada e também do técnico Massimiliano Allegri, que não terá o seu contrato renovado.

Na última e decisiva rodada, que será disputada toda a partir das 10 horas (de Brasília) no próximo domingo, a Inter terá nova oportunidade de confirmar sua vaga na Liga dos Campeões ao receber o Empoli, equipe que luta ainda contra o rebaixamento. A Atalanta também joga em casa contra o Sassuolo, que nada mais tem a fazer no campeonato, enquanto o Milan visita o também desinteressado SPAL.