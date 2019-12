Inter de Milão tropeça e perde liderança do Italiano para a Juventus

Jogando em Florença, a Inter de Milão cedeu, nos acréscimos, o empate em 1 a 1 à Fiorentina neste domingo 15 e, com isso, permitiu que a Juventus, que mais cedo derrotou a Udinese, assumisse a liderança do Campeonato Italiano.

O espanhol Borja Valero marcou o primeiro diante de seu ex-clube, mas, aos 47 do segundo tempo, o atacante sérvio Dusan Vlahovic, de apenas 19 anos e que havia saído do banco cerca de meia hora antes, empatou para a Fiorentina no estádio Artemio Franchi.

Com o resultado, a Inter chegou aos mesmos 35 pontos que a Juventus, mas fica atrás por causa do primeiro critério de desempate, que é o confronto direto, já que perdeu no dia 6 de outubro por 2 a 1, em Milão. A Fiorentina é a 13ª, com 17 pontos.

Em busca do nono título consecutivo., a Juventus bateu a Udinese por 3 a 1, em Turim, e superou a sequência de dois jogos sem vencer na competição, já que vinha de empate com o Sassuolo e derrota para a Lazio. Cristiano Ronaldo anotou os dois primeiros gols e o zagueiro italiano Leonardo Bonucci fez o terceiro. O meia-atacante argentino Ignacio Pussetto descontou no fim para a Udinese.