Modric quer jogar na Inter de Milão, mas Real avisa: custa mais de R$ 3 bi

O meia croata Luka Modric, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo deste ano, gostou da interesse da Inter de Milão e manifestou seu desejo de deixar o Real Madrid após seis temporadas gloriosas, segundo informações desta quinta-feira do jornal italiano La Gazzetta dello Sport. O presidente do Real Madrid, Florentino Pérez, no entanto, fez questão de esfriar as negociações ao revelar o exorbitante preço da cláusula de rescisão de seu camisa 10: 750 milhões de euros (cerca de 3,2 bilhões de reais.

Segundo a Gazzetta, a esposa e empresária de Modric, Vanja Bosnic, fez contato com a direção da Inter, e autorizou as negociações. A possibilidade de deixar o Real Madrid “por cima”, com quatro títulos da Liga dos Campeões no currículo, e de encontrar no clube italiano três colegas de seleção croata (Brozovic, Perisic e Vrsaljko) teria agradado o jogador de 32 anos. A maior dificuldade seria convencer o Real Madrid a facilitar a transferência, como fez com Cristiano Ronaldo em relação à Juventus.

Modric renovou em 2016 seu contato com o Real Madrid até junho de 2020. E, em entrevista ao diário Marca, Florentino Pérez não economizou em sua pedida. “A única possibilidade de que Modric saia é pagando 750 milhões de euros”. Este valor seria mais de três vezes maior que a transferência de Neymar, jogador mais caro de todos os tempos, vendido ao PSG por 222 milhões de euros no ano passado.

O “plano B” da Inter de Milão é o volante chileno Arturo Vidal, do Bayern de Munique, que também já teria aceitado a proposta do clube italiano. A demora na finalização do contrato, causada justamente pelas conversas com Modric, incomodou Vidal, que também interessa ao Barcelona.