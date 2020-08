Inter de Milão e Sevilla decidem Liga Europa; como assistir

Sevilla e Inter de Milão, os maiores campeões da Liga Europa, duelam nesta sexta-feira, 21, por mais um título da competição. O jogo acontece em Colônia, na Alemanha, sem a presença de público em respeito ao protocolo de segurança do coronavírus, a partir das 16h (de Brasília) e terá transmissão do canal a cabo Fox Sports e do aplicativo Fox Play.

A equipe espanhola tem 100% de aproveitamento em finais e lidera a lista de títulos da competição com cinco taças: 2006, 2007, 2014, 2015 e 2016. Já a Inter conquistou o título em 1991, 1994 e 1998, quando o troféu ainda era chamado de Copa da Uefa, a última com o brasileiro Ronaldo como protagonista.

A Inter chega embalada para a decisão depois de uma retomada no Campeonato Italiano (terminou com o vice-campeonato) e com uma goleada por 5 a 0 na semifinal da Liga Europa diante do Shakhtar Donestk. Os atacantes Romelu Lukaku e Lauraro Martínez são as principais armas do técnico Antonio Conte.

O Sevilla também chega animado. Invicto desde a retomada do futebol, o time dirigido por Julen Lopetegui terminou a liga espanhola em quarto e eliminou Roma, Wolverhampton e Manchester United nos últimos mata-matas. O atacante argentino Lucas Ocampos, artilheiro do Sevilla na temporada com 17 gols, é dúvida para o jogo depois de ter sofrido uma pancada na semifinal.

Continua após a publicidade

Escalações prováveis

Inter: Handanovic; Godín, De Vrij e Bastoni; D’Ambrosio, Barella, Brozovic, Gagliardini e Young; Lautaro e Lukaku. Técnico: Antonio Conte

Sevilla: Bono; Navas, Koundé, Diego Carlos e Reguillón; Banega, Fernando e Jordán; Suso, En-Nesyri e Ocampos. Técnico: Julen Lopetegui

Assista outros campeonatos na DAZN! O primeiro mês é grátis.