Inter de Milão, City, PSG, MLS… quem vai ficar com Messi?

O documento enviado por Lionel Messi ao Barcelona, informando que irá ativar uma cláusula no seu contrato para romper o vínculo de forma unilateral, caiu como uma bomba no noticiário esportivo nesta terça-feira, 25. A notícia gerou uma dúvida sobre o futuro: onde o argentino vai atuar na próxima temporada? Itália, Inglaterra, França e até Estados Unidos surgem como os destinos mais prováveis.

A Inter de Milão é uma das favoritas para ganhar o leilão por Messi. O clube italiano, comprado por um grupo chinês em 2016, estaria disposto a investir 260 milhões de euros para tirar o jogador de Barcelona – seria a maior negociação da história, superando os 220 milhões de euros pagos pelo PSG por Neymar.

Outro fato faz a imprensa italiana acreditar que o craque vai disputar a Serie A. O jornal La Gazzetta dello Sport noticiou há duas semanas que Messi comprou uma cobertura em um bairro nobre de Milão, o que sugeriria uma mudança para o time da cidade – e faria a rivalidade com o português Cristiano Ronaldo, agora na Juventus, ter outros capítulos.

Um outro reencontro coloca outra equipe entre as com maiores chances de contar com Messi na próxima temporada. O técnico espanhol Pep Guardiola, hoje no Manchester City, não esconde a vontade de se reencontrar com o pupilo, desta vez na Inglaterra. A dupla venceu os seis títulos que o Barcelona disputou em 2009, logo na primeira experiência de Guardiola como treinador e cultiva uma boa relação, que pode fazer o argentino deixar o continente em direção à ilha.

Outra amizade pode pesar na escolha. Messi cansou de pedir aos dirigentes do Barcelona para trazerem Neymar de volta para a Espanha. A dupla pode se reencontrar na França. Em alta após levar o Paris Saint-Germain à final da Liga dos Campeões pela primeira vez na história do clube, o brasileiro estaria se movimentando nos bastidores, de acordo com a imprensa europeia, para convencer o amigo a refazer a parceria, desta vez na França. Um negócio sem ter que pagar nada ao Barcelona facilitaria a negociação.

Escolhas menos óbvias para Messi, já que ainda está em grande fase aos 33 anos, são os Estados Unidos e voltar para sua terra natal, a Argentina. O camisa 10 chegou a ser sondado por David Beckham, dono do Inter Miami, sobre a possibilidade de encerrar sua carreira defendendo a equipe americana na MLS, mas o argentino não parece estar próximo dos últimos dias como jogador. Um sonho de criança anima os torcedores do Newell’s Old Boys, time de coração do camisa 10, que já declarou publicamente que deseja se aposentar vestindo a camisa do clube. O craque, porém, ainda tem mercado de sobra na Europa e a volta para casa parece ser uma opção preterida neste momento.

O Barcelona, entretanto, promete não facilitar a saída do maior craque de sua história. Apesar de haver a cláusula que garante que Messi rompa o contrato – que tem duração até o meio do ano que vem – neste momento, o clube catalão espera conseguir uma boa quantia financeira. O jornal espanhol Marca afirma que o clube deve adotar uma estratégia semelhante ao que o Real Madrid fez quando Cristiano Ronaldo quis deixar o clube e chegar a um acordo na casa dos 100 milhões de euros com algum dos interessados.

Fontes ouvidas pela emissora britânica BBC dizem que o presidente do Barcelona Josep Maria Bartomeu já ofereceu uma proposta de renovação para Messi permanecer no clube. A decisão do camisa 10 de deixar o clube onde surgiu para o futebol irritou os torcedores, que começaram a se reunir em volta da sede do clube para protestar contra a diretoria. Como última instância, o Barça também pretende ir aos tribunais para fazer valer a cláusula de 700 milhões de euros para a rescisão do contrato.