Inter de Milão anuncia Simone Inzaghi como novo técnico

A Inter de Milão anunciou nesta quinta-feira, 3, a contratação do técnico italiano Simone Inzaghi, 45 anos, considerado um dos mais promissores do país. Inzaghi chega com um contrato por duas temporadas, até a metade de 2023, para substituir Antonio Conte, que optou por não permanecer após um plano de contenção de gastos para a próxima temporada.

O treinador atuou por longos anos pela Lazio como jogador e, posteriormente, como treinador das categorias de base e da equipe principal. Na última fase, a partir de 2016, conquistou a Copa da Itália, em 2019, e duas Supercopas da Itália, em 2017 e 2019.

Ele foi responsável, também, por recolocar a equipe de volta a Liga dos Campeões. Na última edição, a Lazio acabou eliminada para o Bayern de Munique, nas oitavas de final. No Campeonato Italiano, conduziu o time a sexta colocação, assegurando vaga para a Liga Europa.

Simone Inzaghi assinou por dois anos e é o novo técnico da Inter.

A Inter de Milão entende que precisará passar por uma mudança administrativa para a próxima temporada. A ideia é reduzir em 20% a folha salarial e terminar o próximo ciclo de janela de transferências com um saldo de 100 milhões de euros (647 milhões de reais).

Principal jogador da última edição e nome badalado no mercado, o belga Romelu Lukaku disse já ter conversado com Inzaghi e afirmou publicamente que permanecerá no clube.

