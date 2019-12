Inter confirma contratação do técnico argentino Coudet Treinador deixou o Racing para dirigir a equipe gaúcha em 2020 Por Da redação - Atualizado em 16 dez 2019, 12h18 - Publicado em 16 dez 2019, 12h07

O Internacional confirmou nesta segunda-feira 16 a contratação do técnico argentino Eduardo Coudet, que se despediu do Racing na última semana com o título do Troféu dos Campeões da Argentina. O treinador de 47 anos chega a Porto Alegre na próxima quarta-feira, 18, para assinar contrato.

“Chacho” Coudet foi um meio-campista com passagens marcantes por River Plate e Rosário Central, e iniciou sua trajetória como técnico em 2015, pelo time de Rosário. Em dois anos de trabalho, se consagrou como um dos ídolos do Racing, pelo qual também conquistou o Campeonato Argentino de 2019.

Junto ao treinador, chegam o auxiliar Ariel Broggi, os preparadores físicos Octavio Manera e Guido Cretari e o analista de desempenho Carlos Fernández.