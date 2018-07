Em uma publicação nas redes sociais, o Instituto Nacional de Emergência Médico (Inem), de Portugal, ironizou as quedas de Neymar dentro de campo. O instituto relacionou exageros desnecessários do atacante do Brasil em lances de falta com o alto número de chamadas para situações que não são caracterizadas como emergência.

Segundo o INEM, mais de 75% das chamadas recebidas não são casos de emergência e atrapalham o atendimento de verdadeiros acidentes emergenciais. A ironia ganha ainda mais força após a derrota por 2 a 1 para a Bélgica, que resultou na eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo de 2018, com Neymar sendo “eleito” um dos culpados e rotulado pelas constantes e exageradas quedas.