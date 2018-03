Inspirada em 58 e 70, seleção lança camisas para a Copa

A CBF lançou nesta quarta-feira os uniformes que a seleção brasileira usará na Copa do Mundo de 2018, na Rússia. A camisa titular vem em um amarelo vibrante, batizado pela fornecedora de “ouro samba”, inspirado na camisa usada pelo Brasil no tricampeonato mundial, em 1970. Diferente de versões anteriores, o modelo tem poucos detalhes em verde (apenas na gola, nos números e no logo da Nike).

“Comparamos todos os tons de amarelo à cor exata usada em 70. Aquele foi o primeiro torneio mundial transmitido a cores pela televisão. O amarelo vivo e brilhante dos brasileiros era uma representação visual do modo de jogar daquela equipe. Aquele foi um dos momentos mais importantes da história do futebol e trouxemos essa mesma energia para a coleção 2018 da Seleção Brasileira”, afirmou o diretor sênior da Nike, Pete Hoppins.

A camisa reserva é menos “minimalista”. Seguirá predominantemente azul, mas em tons distintos, com marcas d’água em estampa de mosaico, formada por estrelas que partem do escudo. O uniforme em “azul celestial” é inspirado no título mundial de 1958, quando o Brasil usou pela primeira vez uma camisa azul com números amarelos, na final contra a Suécia.

A seleção estreará o uniforme azul na próxima sexta-feira na Rússia, contra os anfitriões, em amistoso válido como preparação para o Mundial, às 13h (de Brasília). Já no dia 27, usará a nova camisa amarela diante da Alemanha, em Berlim, às 15h45. A coleção 2018 estará disponível para venda no site da Nike no dia 23 de março e nas lojas de todo o país no próximo dia 26, ainda sem preços definidos.