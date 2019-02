Insatisfeito, Palmeiras aguarda interessados por Deyverson

A paciência com Deyverson parece ter terminado de vez no Palmeiras. Após a expulsão do centroavante na derrota para o Corinthians, no último sábado, 2, por uma cusparada, o atleta foi multado em 350.000 reais e o próximo passo pode ser sua saída do clube. Desde 2018, o elenco se incomoda em sempre ter de responder perguntas sobre atitudes do companheiro.

A maioria dos membros do Conselho está contra Deyverson e comenta-se que basta uma proposta que agrade à direção para que o jogador seja liberado. Caso saia, o Palmeiras irá atrás de outro atacante. A maior dificuldade, porém, assim como na negociação do lateral Fabiano, está em encontrar interessados.

Deyverson chegou ao Palmeiras em julho de 2017, comprado por cerca de 18 milhões de reais, pagos pela Crefisa. Segundo determinação da Receita Federal, o valor precisa ser devolvido à patrocinadora, mesmo se o atleta for negociado por valor menor.

O atacante tem 18 gols em 66 jogos pelo Palmeiras, e foi expulso cinco vezes, sendo duas contra o Corinthians. – além de colecionar cenas de simulação e provocações.

Olha o Deyverson neymarzando pic.twitter.com/e04KhaRIb5 — Dona Lúcia (@DonaLuciaHexa) September 24, 2018

Bruno Henrique cumprindo sua função de capitão, colocando ordem na casa e baixando a bola do deyverson pic.twitter.com/tXFnUxdnBU — Leite Com Nescau (@Hatebeera) August 19, 2018

Caso seja denunciado, Deyverson deverá ser enquadrado no artigo 254-B do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD), que prevê suspensão de seis a doze partidas pela cusparada. A pena seria cumprida apenas em partidas do Campeonato Estadual.