Insatisfeito, Neymar pode deixar Paris na próxima temporada

Neymar não está feliz em Paris. O principal jornal esportivo da França, L´Équipe, publicou nesta quarta-feira informações de que, insatisfeito, ele pode deixar o PSG. As vaias na goleada de 8 a 0 sobre o Dijon, em que marcou quatro gols, teriam sido determinantes para a insatisfação do atacante brasileiro, além de considerar a liga nacional violenta e defensiva demais.

Na partida contra o modesto time, Neymar pegou a bola para cobrar o pênalti e não permitiu que Cavani cobrasse. O torcedor parisiense não gostou da atitude e vaiou o brasileiro. O camisa 10 do PSG também não estaria satisfeito com o Campeonato Francês, por suas características mais defensivas, que aumentam a violência. O atacante não jogará nesta quarta contra o Guingamp e não disputou a partida do fim de semana por conta de uma lesão na coxa.

De acordo com o jornal francês, o principal interessado por Neymar seria o Real Madrid, em negócio que envolveria muito dinheiro e até a saída de Cristiano Ronaldo do Real.