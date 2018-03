Iniesta vê Neymar mais perto do Real Madrid do que do Barcelona

A imprensa espanhola segue especulando sobre um possível retorno de Neymar ao país. Enquanto jornais da Catalunha informam que o atacante brasileiro se arrependeu da ida ao PSG e pediu ao Barcelona para voltar, os da capital garantem que o jogador está mais perto do Real Madrid. Andrés Iniesta, ídolo e capitão do Barça, considera a segunda opção mais plausível.

“Sinceramente, não me surpreenderia que Neymar fosse para o Real Madrid. É indiferente para mim, não digo por falta de respeito, nada, mas não é algo que eu pense. Se acontecesse, o Real Madrid contrataria um dos melhores do mundo, mas penso que seguimos tendo um elenco melhor que os demais”, afirmou Iniesta, em entrevista à rádio Cadena Ser.

📻La sinceridad de Iniesta al hablar de una posible llegada de Neymar al Real Madrid ➡ https://t.co/gDafiDNGWV #IniestaConManu pic.twitter.com/L03SOaTM1r — El Larguero (@ellarguero) March 21, 2018

Iniesta ainda explicou por que considera mais provável que Neymar se transfira ao Real Madrid. “Normalmente, quando você deixa um lugar, é difícil voltar. Talvez me surpreenderia mais voltar ao Barcelona, pelo fato de ele ter saído de lá. Mas veremos no futuro, o que irá acontecer”, afirmou o jogador, na concentração da seleção espanhola, que enfrentará a Alemanha, na sexta-feira, às 16h45 (de Brasília), em Dusseldorf.

Jogador mais caro da história (custou 222 milhões de euros), Neymar tem contrato com o PSG até 2022 e o clube assegura que não tem intenção de negociá-lo na próxima temporada. O jogador segue no Brasil, se recuperando de um fratura no quinto metatarso do pé direito.