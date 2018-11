Iniesta: ‘Não sofreria ao ver Neymar no Real Madrid’

O meia Andrés Iniesta, ex-jogador do Barcelona e atualmente no Vissel Kobe (Japão), comentou na última segunda-feira, 12, em entrevista à rádio espanhola Cadena Ser, que não se importaria de ver o atacante Neymar, do Paris Saint Germain, atuando pelo rival Real Madrid. Segundo o ídolo do Barça, o clube não seria afetado com a transferência do brasileiro.

“Não me doeria ver Neymar usando branco (cor da camisa do Real Madrid), porque o Barcelona segue contando com jogadores únicos e continua sendo uma equipe apta a disputar todos os títulos possíveis”, declarou Iniesta.

Nos últimos meses, jornais internacionais publicaram rumores de que Neymar desejava sair do Paris Saint Germain e retornar ao Barcelona. Iniesta, porém, não acredita que isso será possível. “Neymar é um dos melhores jogadores do mundo e pode fazer a diferença em qualquer clube, mas não é uma situação fácil acertar o retorno dele, não acredito que irá acontecer”, finalizou.

Andrés Iniesta é formado nas categorias de base do Barcelona, atuou na equipe principal do clube por 16 anos e se tornou um dos principais ídolos dos catalães. Neste ano, o meia fez sua última temporada pelo Barcelona e acertou sua ida para o Vissel Kobe.