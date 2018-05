Iniesta jogará em clube japonês, diz rádio espanhola

O meia Andrés Iniesta, que se despedirá do Barcelonaao fim da liga espanhola, jogará a próxima temporada no Japão, mais precisamente pelo Vissel Kobe, afirmou nesta terça-feira a rádio espanhola Cadena SER. O veículo ainda divulgou que o espanhol assinará por três anos com a equipe japonesa, recebendo cerca de 25 milhões de euros (mais de 105 milhões de reais) por temporada.

Segundo o jornalista Manu Carreño, da rádio espanhola, o acordo com o Vissel Kobe foi fechado no último final de semana por Hiroshi Mikitani, presidente do clube e da Rakuten, empresa japonesa de serviços de internet e patrocinadora master do Barcelona. Iniesta anunciou no final de abril que deixará o Barcelona após 22 anos e 32 títulos profissionais.