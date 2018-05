Iniesta assina contrato com o Vissel Kobe, do Japão

Um dos maiores ídolos da história do Barcelona e da Espanha, Andrés Iniesta tentará fazer história no futebol japonês. Nesta quinta-feira, o meio-campista de 34 anos foi apresentado oficialmente como reforço do Vissel Kobe, clube da primeira divisão do Japão. Ao lado de Hiroshi Mikitani, dono do clube e de um dos principais patrocinadores do Barcelona, o meia falou sobre o novo desafio da sua carreira.

“Hoje é um dia muito especial para mim. Quero expressar a minha gratidão por confiarem em mim neste projeto. Tenho muita vontade de começar a trabalhar com os meus companheiros e trazer muitas alegrias para este time”, afirmou Iniesta durante a apresentação realizada em Tóquio.

Segundo a imprensa nipônica, Iniesta receberá 30 milhões de dólares (aproximadamente 108 milhões de reais) por ano. A expectativa é de que o atleta espanhol terá o seu primeiro contato com torcedores no estádio Kobe Wing, pouco antes do confronto diante do Yokohama Marinos, válido pela Copa da J-League. Ele será companheiro de time do alemão Lukas Podolski.

O craque também aproveitou pela elogiar a cultura do país asiático. “Esperamos, eu e a minha família, adaptarmo-nos de forma rápida e aprender a cultura japonesa. Tenho muito respeito pelo futebol japonês e os jogadores que atuam aqui. Eles são muito inteligentes e com grande nível técnico. Tive a sorte de ter muitas propostas, mas o projeto apresentado pelo Kobe foi o que mais me interessou. A cultura japonesa também me parece espetacular”.

Pelo Barcelona, Iniesta foi um dos jogadores mais vitoriosos da história do clube. Chegou às categorias de base do time catalão aos 12 anos, e conquistou impressionantes 38 títulos como profissional, entre eles nove Campeonatos Espanhóis e quatro Liga dos Campeões.