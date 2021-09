Ingressos para PSG e Manchester City passam de 5 mil reais

A estreia da Liga dos Campeões da Europa começa nesta terça-feira, 14, e terá aguardados confrontos já na fase de grupos da competição. O Paris Saint-Germain divulgou em seu site oficial a venda de ingressos para a segunda partida, contra o Manchester City, marcada para o próximo dia 28, às 16h, no Parque dos Príncipes. Chamam atenção o preço das entradas, que ultrapassam 890 euros (5.497 reais pela cotação atual).

Guia PLACAR da Champions já está disponível; saiba como assinar

O confronto promoverá o encontro de estrelas como Messi, Mbappé e Neymar, pelo lado francês, diante de nomes como Pep Guardiola, Kevin de Bruyne, Jack Grealish e outros tantos do City.

O valor é para a categoria 1, considerada a mais nobre do estádio, em área que fica próxima ao gramado e ao banco de reservas do PSG. A categoria 2, também próxima ao gramado, mas do lado oposto, custa 600 euros (3.705 reais).

Há outros setores disponíveis a venda com valores de 579 euros (3.576 reais), 449 euros (2.773 reais), 400 euros (2.470) e outros. O ingresso mais barato disponibilizado custa 185 euros (1.142 reais).

As equipes também foram rivais na última semifinal da competição. Na ocasião, o City eliminou o PSG e chegou na decisão, mas acabou perdendo posteriormente para o Chelsea, em Portugal. Os dois entram em campo nesta quarta, 15. O Manchester City estreia em casa, no City of Manchester, diante do Red Bull Leipzig, enquanto o PSG visita o Clube Brugge, no estádio Jan Breydel, na Bélgica. Ambas as partidas ocorrem às 16h.