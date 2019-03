Ingressos para jogos decisivos da Copa do Mundo feminina estão esgotados

Ingressos de quatro partidas já estão esgotados para a Copa do Mundo feminina, que acontece na França entre 7 de junho e 7 de julho deste ano. Além do jogo de abertura, as partidas semifinais e a final não estão mais disponíveis para compra no site da Fifa, que iniciou a venda individual dos ingressos (sem ser por pacote ou sorteio) nesta quinta-feira, 7.

A Fifa divulgou que cerca de 590.000 dos 1,3 milhões de ingressos foram vendidos até o momento. As entradas são vendidas entre 9 e 37 euros (entre 39 e 160 reais), para a fase de grupos, entre 13 e 49 euros (entre 56 e 212 reais) para as oitavas de final, e entre 15 e 57 euros (entre 65 e 246 reais) para as quartas de final. As partidas da primeira fase também possuem pacote para três jogos custando 25 euros (108 reais).

A partida de estreia, entre França e Coreia do Sul, no Parque dos Príncipes, em Paris, no dia 7 de junho, já não têm ingressos, assim como as duas semifinais e a partida final, marcada para o dia 7 de julho, na cidade de Lyon.

Três partidas da primeira fase também têm buscas altas e estão com ingressos quase esgotados: Holanda e Camarões, segunda rodada do Grupo E, Nigéria x França, terceira rodada do Grupo A, e Suécia x EUA, terceira rodada do Grupo F.

No grupo C da competição, o Brasil estreia contra a Jamaica no dia 9, em Grenoble, enfrenta a Austrália, dia 13, em Montpellier, e fecha a participação da primeira fase contra a Itália, dia 18, em Valenciennes.