Ingressos da Copa América 2019 no Brasil vão de R$ 30 a R$ 890

A Conmebol e o Comitê Organizador Local da Copa América de 2019 abrirão nesta quinta-feira, 10, a venda de ingressos para o torneio, que acontece de 14 de junho a 7 de julho, no Brasil. Os preços das entradas variam de 60 reais (30 reais a meia entrada) a 890 reais, informou a organização do campeonato nesta manhã, em evento no Rio de Janeiro.

A venda dos 228.000 ingressos inicialmente disponibilizados para os 26 jogos da competição abrirá às 18h (de Brasília) no site oficial da competição e ficará aberta até o dia 24. Em seguida, haverá uma nova leva de vendas, por ordem de chegada.

Os ingressos mais baratos (60 a 100 reais, a inteira), da categoria 5, valem apenas para os jogos nas Arenas Corinthians e Grêmio – incluem jogos da primeira fase, quartas de final, semifinal e disputa do terceiro e quarto lugares. Nos demais estádios, as entradas mais baratas saem por 120 reais (inteira).

Para a abertura, no Morumbi, os ingressos vão de 190 a 590 reais, e para a decisão, no Maracanã, de 260 a 890 reais.

Sorteio de grupos

O ranking da Fifa que será divulgado no próximo dia 20 servirá de base para a definição dos demais cabeças-de-chave da Copa América. Ele também será determinante para a divisão das equipes nos potes do sorteio de grupos, marcado para o dia 24 de janeiro, no Complexo Cultural Cidade das Artes, no Rio de Janeiro. Os cabeças-de-chave ficarão no pote 1.

A 46ª edição do torneio mais antigo de seleções do mundo e que retorna ao Brasil depois de 30 anos, será disputada por 12 seleções: além dos dez países membros da Conmebol (Brasil, Argentina, Bolívia, Chile, Colômbia, Equador, Paraguai, Peru, Uruguai e Venezuela), Japão e Catar participarão como convidados.

Arena Fonte Nova (Salvador), Arena do Grêmio (Porto Alegre), Mineirão (Belo Horizonte) e Maracanã (Rio de Janeiro) receberão cinco jogos, cada um. Já o Morumbi e a Arena Corinthians, ambos em São Paulo, sediarão três partidas cada. A abertura, marcada para o Morumbi, será às 21h30 do dia 14 de junho. Já a grande final, dia 7 de julho, no Estádio Maracanã, será às 17h.