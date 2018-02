Inglaterra reclama do preço da ‘camisa mais cara da história’

A seleção inglesa de futebol lançou nesta semana os uniformes que usará durante a Copa do Mundo de 2018 na Rússia. Os modelos branco e vermelho se destacam por seu desenho minimalista, pela mudança no posicionamento dos números (à direita, abaixo do logo da fornecedora Nike, e não mais centralizado) e pelo retorno do calção azul no uniforme titular. Outro detalhe do produto chamou a atenção: o preço salgado.

O diário The Telegraph revelou nesta sexta-feira que a “camisa mais cara da história” custará cerca de 110 libras (504 reais) pelo modelo de jogo, idêntico ao utilizado pelos atletas, preço que gerou surpresa e revolta na maioria dos torcedores. Uma versão oficial mais simples também será vendida, também a partir de março, com preço mais acessível. A Nike não confirmou o preço de seus uniformes até o momento – a marca americana também fornece o material da seleção brasileira, que ainda não foi lançado.