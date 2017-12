Infantino desanima Itália: ‘É preciso se classificar em campo’

O suíço Gianni Infantino, presidente da Fifa, esfriou um pouco as esperanças da Itália de participar da Copa do Mundo da Rússia, substituindo a Espanha, caso seja confirmada a ameaça de exclusão devido a interferência do governo na federação espanhola de futebol.

“É preciso se classificar no campo”, se limitou a dizer o dirigente nesta terça-feira, em entrevista coletiva concedida após uma cerimônia do Comitê Olímpico Italiano, realizada em Roma.

Nos últimos dias, a imprensa da Itália vem apontando para a possibilidade de a Azzurra, melhor ranqueada entre as seleções derrotadas na repescagem das Eliminatórias europeias para a Copa do Mundo, ser a primeira na fila, em caso de punição.

Segundo publicou na última sexta-feira o jornal El País, a Fifa enviou carta questionando o pedido do Conselho Superior de Esportes (CSD), órgão autônomo, vinculado ao Ministério de Educação, Cultura e Esportes, para repetir as eleições da Federação Espanhola (RFEF), realizadas em 22 de maio deste ano, que reelegeu Ángel Maria Villar.

O CSD pediu repetição do pleito devido às acusações de administração desleal, apropriação indevida, fraude, falsidade ideológica e corrupção contra o ex-mandatário da entidade nacional, que chegou a ser preso.

Em comunicado, a RFEF garantiu que já foi feito contato formal da com o ministro de Educação, Cultura e Esporte, Íñigo Méndez de Vigo, e o secretário de Estado para o Esporte, José Ramón Lete, e é esperado o agendamento de um encontro com representantes da Fifa e da Uefa.

(Com EFE)