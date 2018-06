Neymar é o terceiro maior artilheiro da história da seleção — já fez 55 gols com a camisa do Brasil. Não contente em chacoalhar as redes em campo, ele é também líder isolado entre os 23 escolhidos de Tite quando o quesito são redes sociais. Tem 94,5 milhões de seguidores no Instagram, 60,7 milhões no Facebook e 40 milhões no Twitter.

O Índice Neymar de influência digital mede o desempenho de todos os jogadores da seleção na internet durante a Copa do Mundo, entre buscas no Google e interações nas mídias sociais, em relação ao camisa 10 que é campeão absoluto nessa área.