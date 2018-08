Independiente pede para torcedores evitarem atos racistas contra o Santos

O Independiente divulgou comunicado nesta segunda-feira em seu site oficial pedindo aos seus torcedores que não se manifestem de maneira racista no Pacaembu, contra o Santos, no jogo de volta das quartas de final da Libertadores. O aviso veio depois de torcedores do clube argentino terem sido flagrados imitando macacos para ofender os brasileiros durante o jogo de ida.

“É crime racial fazer gestos ou dizer macaco a torcedores locais. É crime no Brasil associar uma pessoa a um animal. Os policiais entram em ação quando presenciam tais atitudes e prendem os torcedores visitantes. Em partidas anteriores já houve detenções. Há câmeras no estádio que registram tais ofensas raciais, razão pela qual é fácil provar o delito”, informou o clube argentino.

O jogo de ida terminou empatado sem gols. Nesta segunda-feira, no entanto, o placar da partida pode ser alterado, pois o volante do Santos Carlos Sanchez será julgado na Conmebol por escalação irregular. Se punido, o Santos será declarado perdedor por 3 a 0. O jogo de volta está marcado para terça-feira, às 19h30, no Pacaembu.