Independência da Catalunha tiraria Messi do Barcelona

A independência da Catalunha poderia causar a saída de Lionel Messi do Barcelona. O diário espanhol El Mundo revelou nesta sexta-feira que há uma cláusula no contrato do craque argentino que prevê rescisão imediata sem pagamento de multa caso o clube catalão seja excluído de “uma liga europeia de primeiro nível”.

A publicação ressalta que a Lei do Esporte da Espanha prevê a exclusão do Barcelona do da liga espanhola em caso de independência catalã. Neste caso, para não perder Messi, o Barcelona teria de receber um convite para disputar as ligas de Alemanha, França ou Inglaterra. O Barcelona confirmou a existência do acordo.