Incêndio destrói carros em área externa da Arena do Grêmio

A decepção de ver o time ser vice-campeão do Mundial de Clubes ficou ainda maior quando os torcedores escutaram o alto falante do estádio, ao término da derrota do Grêmio para o Real Madrid, neste sábado. O locutor da Arena do Grêmio, que foi palco de uma Fan Fest para a transmissão da decisão via telão, anunciou a identificação de 14 carros danificados por um incêndio, em um estacionamento, da empresa Estapar, a cerca de 100 metros das entradas principais do estádio.

De acordo com informações do 4º Batalhão da Polícia Civil de Porto Alegre, não há feridos e uma brasa, proveniente de uma churrasqueira improvisada e deixada por torcedores no estacionamento, seria a explicação do incêndio. “Estamos apurando se foi isso mesmo, mas tudo consta que sim. Estamos aguardando os resultados oficiais da perícia. No momento do incêndio já havia cerca de 15 minutos de jogo”, relata Sabrina Doris Teixeira, delegada titular do posto policial localizado ao lado da Arena do Grêmio.

Quatro dos 14 carros danificados foram totalmente destruídos. Todos os veículos eram de propriedade de torcedores do Grêmio. Cada um poderá prestar queixa contra o dono do estacionamento no Juizado Especial Cível, porém, o local tem seguro contra esse tipo de ocorrência, o que deve cobrir financeiramente os danos para os torcedors. A polícia informa que o dono está prestando toda a assistência aos torcedores que tiveram seus carros atingidos pelo fogo.