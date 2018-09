Imprensa francesa não perdoa atuação de Neymar: ‘Uma decepção’

Neymar não teve uma atuação de destaque na derrota por 3 a 2 do Paris Saint-Germain para o Liverpool, na estreia da Liga dos Campeões, na última terça-feira. E nem mesmo sua boa participação no gol de Kylian Mbappé serviu para amenizar as duras críticas que o camisa 10 recebeu da imprensa francesa.

O Le Parisien, um dos principais jornais do país, deu nota 3 para a atuação do jogador brasileiro, a pior avaliação entre todos que estiveram em campo, e disse que a partida de Neymar foi “uma decepção”.

O jornal disse também que Neymar foi “uma simples corrente de ar, que logo desapareceu depois da assistência para Mbappé”, e que “estava anestesiado com a pressão orquestrada pelo Liverpool e, em um estado de falta de inspiração e velocidade, Neymar não era mais do que a sombra de si mesmo”.

O ex-jogador francês Christophe Dugarry, campeão mundial em 1998 com a seleção do seu país e um recorrente crítico de Neymar, foi além. “A partida de Neymar foi inaceitável. Foi escandalosa. Inclusive irrita os olhos de quem vê o que ele tem feito. Neymar tem ridicularizado o mundo”, disse, durante a transmissão do jogo no canal francês RMC Sports.

Já na Inglaterra, o jornalista Jonathan Wilson utilizou a sua coluna no The Guardian para criticar o PSG e ainda alfinetar Neymar. “A cada temporada, a questão parece se tornar mais fundamental: o que é o PSG? Um projeto de vaidade para Neymar? Certamente não é um clube de futebol no sentido tradicional”, questionou.