Imprensa italiana diz que Ibrahimovic aceitou convite de retorno ao Milan

O atacante sueco Zlatan Ibrahimovic deve anunciar em breve o seu retorno ao Milan, equipe pela qual Ibra atuou entre 2010 e 2012. De acordo com a rede de TV italiana Sky Sport, o jogador de 38 anos deu na tarde o aceite à proposta de um contrato de apenas seis meses de duração desta quinta-feira 26.

O anúncio oficial da contratação deve ser feito ainda esta semana, e as informações dão conta que sua reestreia com a camisa rossoneri poderia acontecer no dia 6 de janeiro, em partida contra a Sampdoria, no estádio San Siro.

Ibrahimovic volta ao futebol italiano após um hiato de oito anos – além do Milan, o sueco já vestiu as camisas de Juventus e Inter de Milão – e passagens pela França, Inglaterra e Estados Unidos. O último clube do atacante foi o Los Angeles Galaxy, time da liga americana de futebol, a MLS.