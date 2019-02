Imprensa europeia exalta Vinícius Jr: ‘Mais poderoso que Neymar’

Vinícius Junior teve mais uma boa atuação pelo Real Madrid, desta vez, na vitória contra o Ajax, por 2 a 1, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa, na última quarta-feira, 13, na Holanda. O atacante de 18 anos deu uma assistência para o francês Karim Benzema em uma jogada que encantou alguns dos principais jornais europeus.

Além de destacar a partida ‘enorme’ de Vinícius em sua capa desta quinta, o jornal espanhol Marca publicou uma nota com trechos de publicações de periódicos da Europa ressaltando o desempenho do atacante. Jornais como BBC, L’Equipe e Gazzetta dello Sport elogiaram bastante a atuação do brasileiro, destacando Vinícius como sucessor de Cristiano Ronaldo e até superior a Neymar.

BBC (Inglaterra):

Aos 18 anos, é o jogador mais jovem a fazer uma eliminatória de Champions pelo Real Madrid. Controlou a posse de bola, driblou os defensores e presenteou Benzema. Ele, também, já proporcionou oito assistências na temporada, mais do que qualquer um de seus companheiros.

Daily Mail (Inglaterra):

O brasileiro pode reivindicar o título de próxima super estrela no Santiago Bernabéu. Ao menos é o que muitos torcedores pensam agora, depois de seu desempenho sublime contra o Ajax. O protagonismo de Vinícius foi crucial para que o Real ganhasse. Assim que deu o passe para Benzema, começaram as comparações entre ele e os melhores do mundo.

L’Equipe (França):

Vinícius tem sido o jogador mais ofensivo e perigoso do Real Madrid. Poderia ter aberto o placar depois de uma de suas fantásticas jogadas e um chute potente. Sobretudo, é válido destacar seu relacionamento com o lateral Sergio Reguilón. Ambos fizeram o lado esquerdo ser o mais privilegiado para atacar os adversários.

Gazzetta dello Sport (Itália):

O brasileiro, apesar da pouca idade, foi um dos poucos (junto a Modric) que não sofreu a pressão holandesa. Ele obrigou o goleiro André Onana a fazer uma grande defesa e iluminou o Real no minuto 60, ao driblar a defesa adversária e dar uma assistência a Benzema.

Corriere della Sera (Itália):

Ele é o herdeiro de Cristiano Ronaldo no Real Madrid e mais poderoso que Neymar. O Real não pensou muito e investiu 45 milhões de euros (cerca de 191 milhões de reais, na cotação atual) para evitar o Barcelona. Eles já sabiam do enorme potencial técnico, atlético e de personalidade.