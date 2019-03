Imprensa espanhola crava: Zidane será o treinador do Real Madrid

Menos de um ano depois de deixar o cargo com três títulos da Liga dos Campeões na bagagem, o francês Zinedine Zidane assinará novo contrato para comandar o Real Madrid já a partir desta semana. A surpreendente notícia foi dada na manhã desta segunda-feira, 11, pela emissora espanhola La Sexta, e confirmada por diversos meios de comunicação do país, como o diário Marca.

Zidane, de 46 anos, substituirá Santiago Solari, que foi seu colega nos tempos de jogador do clube. O argentino será oficialmente demitido nesta segunda, e a tendência é que Zidane seja apresentado na terça ou na quarta-feira e já inicie os trabalhos no time, que foi eliminado da Champions, da Copa do Rei e está praticamente sem chances de título no Campeonato Espanhol.

O ex-craque francês dirigiu o Real Madrid entre 2016 e 2018 e, em sua primeira experiência como treinador de primeira divisão, conquistou todas as Ligas dos Campeões que disputou, além de dois Mundiais de Clubes, uma liga espanhola, entre outros títulos. Ele estava desempregado havia nove meses, desde que surpreendeu ao deixar o comando do clube. Na ocasião, ele previu que o clube passaria por momentos difíceis após o tricampeonato continental.

“Se não vejo claramente que vamos seguir ganhando, que vamos fazer as coisas como quero. chega um momento que é melhor mudar para não continuar e fazer bobagens”, disse, na ocasião. “É um momento estranho, mas este time precisa de mudanças para seguir ganhando, de um outro discurso, de uma outra metodologia de trabalho e por isso tomei a decisão.”