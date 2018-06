Os jornais argentinos repercutiram o empate em 1 a 1 entre a seleção do país e a Islândia neste sábado, pelo Grupo D da Copa do Mundo de 2018. A imprensa citou o pênalti perdido por Lionel Messi, mas a maioria não fez críticas expressivas ao craque e manteve o otimismo.

O tradicional Clarín foi o veículo que mais criticou a atuação da Argentina. Os jornalistas destacaram a falta de qualidade do time durante a estreia. “Argentina não pôde com a Islândia: desencanto e impotência, a seleção não foi uma equipe.” O Diário Olé utilizou a expressão “a irritação de Messi” para, em uma série de fotos, mostrar o incômodo do jogador com seu próprio desempenho na partida. “Competitivo como ele é, foram reações esperadas diante de uma atuação irregular, do pênalti perdido aos dois pontos que ficaram pelo caminho.”

“Não deu para a seleção na estreia: empatou em 1 a 1 com a Islândia e Messi falhou em pênalti”, estampou o La Nacion. O mais otimista foi o ex-jogador Diego Maradona, que assistiu à partida no Estádio Spartak e utilizou a Copa de 1990 como um exemplo para os argentinos não perderem as esperanças na seleção.

“Comecei um mundial perdendo, não empatando. Foi na estreia na Itália, em 1990. Apesar das lesões e de tudo, chegamos à final graças ao sacrifício de Goyco (Sergio Goycochea, ex-goleiro da equipe) e de todos os outros jogadores. Continuamos apoiando, vamos Argentina!”, escreveu Maradona em suas redes sociais.

O próximo jogo da seleção argentina será contra a Croácia, na próxima quinta-feira, às 15h (de Brasília), no Estádio Níjni Novgorod. A partida é crucial para manter chances de classificação aos argentinos.