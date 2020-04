IFAB muda regra do futebol sobre mão na bola

A International Football Association Board (IFAB) anunciou nesta quarta-feira 8 algumas mudanças nas regras do futebol mundial, que valerão a partir do dia 1º de junho deste ano, mesmo que o futebol ainda esteja paralisado por causa da pandemia de coronavírus. De acordo com as novas recomendações, o toque da bola no braço na altura da axila do jogador não será mais considerado uma infração.

A última atualização sobre a regra de mão na bola previa que na ocorrência de qualquer toque no braço do jogador, mesmo que involuntário, a falta deveria ser marcada. Segundo a IFAB, a partir de junho, os árbitros só poderão anular o toque de mão involuntário no ataque, caso o lance expresse uma ‘ocasião manifesta de gol’.

A IFAB também fez uma atualização quanto ao uso do Árbitro de Vídeo. O juiz principal será obrigado a revisar o lance no monitor quando o lance for passível de interpretação subjetiva. No Campeonato Inglês, muitos lances deste tipo estavam sendo analisados apenas pelos responsáveis pelo VAR, sem a presença do árbitro principal no monitor. A medida diminuía consideravelmente o tempo de paralisação, mas permanecia sendo motivo de reclamação em lances subjetivos, que deveriam ser decididos pelo juiz de campo.

As novas regras afetarão as cobranças de pênaltis, pois o goleiro que, por exemplo, se adiantar durante o chute, só será advertido se afetar diretamente no resultado da cobrança, ou seja, o chute só será repetido se o goleiro fizer a defesa. Se o arqueiro voltar a cometer uma infração após ser advertido, receberá o cartão amarelo.