Ídolo inglês, Lampard inicia carreira como técnico na segunda divisão

Ídolo do Chelsea e da seleção inglesa, o ex-jogador Frank Lampard foi anunciado nesta quinta-feira como novo técnico do Derby County, que disputa a segunda divisão do Campeonato Inglês, para as próximas três temporadas.

Essa será a primeira experiência do ex-meia, de 39 anos, como técnico, após ter se aposentado da carreira de jogador profissional em 2016, defendendo o New York City, dos Estados Unidos. “Estou emocionado por treinar pela primeira vez um clube com tanta tradição e história. Queremos aproveitar a experiência do sexto lugar da temporada passada para o próximo ano e, ao mesmo tempo, usar os jovens talentos da nossa base”, afirmou.

Em seus mais de 20 anos de carreira como jogador, Lampard atuou por West Ham , Swansea City, Manchester City e New York City, além do Chelsea, onde se tornou uma lenda após 13 anos na equipe. No clube, foram 648 partidas e 211 gols, conquistando três títulos do Campeonato Inglês, quatro Copas da Inglaterra, uma Liga Europa e uma Liga dos Campeões. Pela seleção inglesa, foram 106 jogos e 29 gols marcados.

O Derby County terminou a última temporada como sexto colocado da segunda divisão do Campeonato Inglês, resultado que deu ao clube a oportunidade de jogar o playoff de ascensão à primeira divisão, perdendo nas semifinais para o Fulham. O antigo técnico da equipe, Gary Rowett, deixou a equipe para assumir o Stoke City.