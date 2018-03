Ídolo em campo, Raúl será treinador no Real Madrid

Aposentado dos gramados desde 2015, o ex-atacante Raúl González, ídolo do Real Madrid (pelo qual atuou entre 1994 e 2010), vai se tornar treinador do clube. Ele fará o curso da Federação Espanhola em abril, disponibilizado apenas para jogadores com passagem pela seleção e com mais de dez temporadas no futebol espanhol.

No segundo semestre, assumirá o comando do time Juvenil B do Real, formado por jogadores menores de 18 anos. Ele substituirá Álvaro Benito, que foi seu companheiro dentro de campo e agora vai para o Juvenil A.

Após jogar pelo Schalke 04, da Alemanha, de 2010 a 2012, Raúl passou dois anos no Al-Sadd, do Catar, onde começou a se interessar pela formação como treinador. Ainda disputou uma temporada pelo New York Cosmos, dos Estados Unidos, antes de se aposentar. É o segundo maior artilheiro do Real Madrid, com 323 gols em 741 jogos, atrás apenas de Cristiano Ronaldo que fez 443 até o momento.