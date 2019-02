Ídolo do Barça escreve carta de apoio a Coutinho: ‘Nunca desanime’

O meia Philippe Coutinho, que na semana passada conseguiu minimizar a má fase que atravessava no Barcelona ao marcar dois gols diante do Sevilla, pela Copa do Rei, recebeu nesta segunda-feira, 4, uma apoio de peso: o ex-craque búlgaro Hristo Stoichkov, ídolo do clube catalão na década de 90, escreveu uma carta aberta ao brasileiro e o aconselhou a “não desanimar nunca”.

“O Barcelona não é um clube fácil. Nos meus primeiros meses também sofri. Sei o que alguém sente quando as coisas não saem como gostaria, mas estou convencido de que, com trabalho e sacrifício, você dará a volta por cima, pois tem qualidade para isso”, escreveu Stoichkov em carta publicada pelo jornal Mundo Deportivo.

O ex-jogador de 52 anos, um dos craques da Copa de 1994, ressaltou a personalidade de Coutinho ao pedir a Lionel Messi que batesse um pênalti contra o Sevilla e disse que a torcida do Barcelona está a seu lado. “Não deves desanimar nunca, porque, pelo que vejo, a torcida está contigo e quer muito que triunfes aqui.”

Por fim, Stoichkov, que atuou pelo Barcelona de 1990 a 1998 e foi um grande parceiro do brasileiro Romário, fez um apelo a Coutinho. “Nem sequer pense em trocar de clube, como tenho lido que pode acontecer, nos últimos dias. Não há outro clube como o nosso. É mais que um clube. E, além disso, não encontrarás outro time, com teus amigos Messi, Suárez e companhia, onde te divertirias tanto fazendo o que mais gosta, jogar futebol. Te desejo o melhor, de todo o coração, tenho certeza que farás história no Barça.”

Nesta quarta-feira, 6, o Barcelona de Coutinho terá um compromisso importantíssimo: o clássico diante do Real Madrid, pela jogo de ida da semifinal da Copa do Rei, no Camp Nou.