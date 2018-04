Icardi perde chances claras e Inter e Milan empatam em 0 a 0

Milan e Inter de Milão disputaram o tradicional clássico de Milão no Estádio San Siro, nesta quarta-feira, em jogo atrasado do Campeonato Italiano, válido pela 27ª rodada, disputada ainda no início de março. O jogo terminou empatado em 0 a 0, mas em uma disputa emocionante, com os dois times perdendo vários gols, especialmente o atacante argentino Mauro Icardi, que perdeu duas oportunidades claras.

Ieri il goal più bello di #CR7 , oggi il goal mangiato più incredibile #Icardi#MilanInter pic.twitter.com/7DgOvjBxbG — Paolo Furia (@FuriaPartenopea) April 4, 2018

Ancora più incredibile il secondo errore di #Icardi , all'ultimo minuto di recupero , sarà che vedendo #CR7 ieri gli è sembrato troppo brutto fare questi goal così semplici?#MilanInter pic.twitter.com/pQw8fdUMpm — Paolo Furia (@FuriaPartenopea) April 4, 2018

Além dos gols perdidos, Icardi também teve um anulado com auxílio do árbitro de vídeo (VAR), já o atacante do Milan, Patrick Cutrone marcou gol de voleio, mas o juiz Marco di Bello, viu irregularidade no lance. Com o resultado, o Milan chegou aos 51 pontos no Campeonato Italiano, ainda na sexta colocação da tabela e na zona de classificação às competições europeias. A Internazionale, por sua vez, atingiu os 59 pontos e continua em quarto lugar, desperdiçando a chance de aumentar a diferença para a Lazio, que está em quinto.