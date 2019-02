Icardi faz aniversário em meio a ‘dramalhão’ envolvendo sua mulher

O atacante argentino Mauro Icardi completa 26 anos nesta terça-feira, 19, sem muitos motivos para comemorar. A situação do jogador na Inter de Milão, seu clube desde 2013, é incômoda. As tensas negociações de uma renovação de contrato, conduzidas por sua mulher e empresária, Wanda Nara, irritaram o clube, que retirou a braçadeira de capitão do atleta. Icardi ficou fora dos dois últimos jogos da Inter de Milão – oficialmente, por uma lesão no tornozelo.

Na noite do domingo, o episódio ganhou contornos de dramalhão. Wanda Nara participou do programa Tiki Taka, da emissora italiana Canale 5, e foi às lágrimas ao lamentar a situação do marido.

“Para Mauro, ficar sem a braçadeira foi como ficar sem uma perna. Ele sempre jogou com orgulho na Inter e nunca pensou em dinheiro. Todos sabem o quanto ele ganha e se isso fosse importante, poderia ter seguido por outros caminhos. Ser capitão era motivo de orgulho para ele. Nunca pensei que isso fosse acontecer. Soube por meio do Twitter”, revelou, chorando, a empresária.

“Nossa ideia é de permanecer na Itália, ficar na Inter. Mas há decisões que não dependem só de nós”, completou a mulher do argentino.

Durante o programa, o presidente executivo da Inter de Milão, Beppe Marotta, entrou ao vivo, por telefone, para comentar o caso. “Nós queremos apagar essa polêmica, devolver a serenidade a todos, em primeiro lugar, a Wanda e Mauro. Tirar a braçadeira não foi um castigo. Somos todos uma família, às vezes os pais tem que tomar decisões duras para que os filhos cresçam. Explicamos a situação pessoalmente ao Mauro. Vejo a Wanda chorando e sinto muito. O que fizemos foi para o bem de Icardi, do clube e dos torcedores”, disse Marotta.

O dirigente ainda prometeu à empresária uma nova proposta de renovação de contrato para Icardi. O atual contrato do argentino vai até junho de 2021, mas o clube italiano deseja a renovação para manter o jogador, cobiçado por diversos outros times europeus.

Wanda Nara foi casada e tem três filhos com Maxi López, atacante do Vasco. No fim de 2013, após sete anos de casamento, López se divorciou de Nara, depois que foi revelado um caso de sua mulher com Icardi, então seu companheiro de clube.

Nesta temporada, Icardi fez 32 partidas e marcou 16 gols. Sua última partida foi no dia 9 de fevereiro, na vitória de 1 a 0 da Inter de Milão contra o Parma, pelo Campeonato Italiano, quando o argentino não balançou as redes.